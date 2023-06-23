شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الاجتماع الـ 18 لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في العاصمة النمساوية فيينا. وقال الصندوق، في بيان، انه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة كالأمن الغذائي والتغير المناخي، مضيفا أن المجموعة أكدت اهتمام مؤسساتها الوطنية والإقليمية بتقديم المساعدات المالية للقطاعات المتأثرة بأزمة الغذاء العالمية لضمان الأمن الغذائي.



وذكر أن الاجتماع أكد أيضا على أهمية تشجيع الجهود المشتركة لمكافحة آثار التغير المناخي وتحدياته بمساهمة أعضاء المجموعة في الاستثمار في مجال الطاقة، منوها الى أنه تمت مناقشة مرفق التمويل المناخي والابتكار في الطاقة، الذي يهدف الى تسريع الوصول للخدمات النظيفة والطاقة ميسورة التكلفة في البلدان النامية. كما تم بحث برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن والذي يستهدف بصفة رئيسية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة الى أعادة بناء وتعزيز مؤسسات الدولة من خلال زيادة الدعم المقدم من المؤسسات الإقليمية والدولية. علاوة على ذلك، ناقشت المجموعة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي (COP27) والدورة 28 لذات المؤتمر الذي ينظمه صندوق أبو ظبي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف الى تعزيز التعاون الدولي في مجال التغير المناخي وبحث الحلول المستدامة لهذه المعضلة. وعلى هامش الاجتماع، اجتمعت المجموعة مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتسليط الضوء على أبرز قضايا المنطقة العربية، والتي من المزمع مناقشتها خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية من 9 الى 15 اكتوبر 2023. كما تم بحث دعم المصرف العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى مبادرة حلول للمهاجرين سعيا لإدماجهم في التنمية المستدامة. وقد شارك الصندوق الكويتي للتنمية ممثلا بالمدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، ومراقب ادارة العمليات للدول العربية فواز عبدالعزيز العدساني، ومراقب ادارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية خالد فيصل الخالد.