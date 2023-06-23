أسامة أبو السعود



ثمّن نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري الدور الذي تقوم به فرق البعثة منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، حيث عملوا بجد واجتهاد استعدادا للمرحلة المقبلة التي تبدأ مع قدوم حجاج الكويت إلى الأراضي المقدسة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المطيري مع رؤساء فرق بعثة الحج الكويتية الذين يمثلون مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، كما اطلع على أعمال الفرق، وآخر استعداداتها وبحث آخر المستجدات والترتيبات. وقال المطيري في تصريح صحافي: الهدف الأساسي من الاجتماع مناقشة خطة العمل ووضع النقاط على الحروف ومعرفة الدور المنوط برؤساء فرق البعثة، مبديا ارتياحه واطمئنانه على سير العمل لما سمعه من رؤساء الفرق واللجان الذين أكدوا له أن جميع الفرق واللجان باتت على أتم الاستعداد لاستقبال وخدمة الحجاج، مؤكدا أن البعثة ستقوم بتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه جميع اللجان والفرق حتى يتمكنوا من خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه. من جهته، قال قنصلنا العام في جدة محمد سعود المطيري: ان القنصلية الكويتية سوف تنشئ عدة مكاتب سواء في المطار أو البعثة وغيرهما، وذلك بهدف تقديم خدمة سريعة وسهلة للحجاج وفي حال حدوث أي طارئ، رغم وجود عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية في موسم الحج، إلا أن القنصلية لن تتوقف عن العمل لخدمة الحجاج. بدوره، أكد رئيس فريق وزارة الإعلام د.خالد العنزي جهوزية الفريق لأداء عمله على أكمل وجه، حيث ان تغطياته الإعلامية آخذة في التصاعد بشكل تدريجي من خلال بث التقارير ونشرات الأخبار سواء في الإعلام التقليدي أو الحديث.