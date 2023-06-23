

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا»، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.



أحكام الأضحية



وقتها: بعد صلاة العيد ولا تجزئ قبل الصلاة للحديث «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهل بيته». (صحيح البخاري).



حكمها: سنة ثابتة بالكتاب والسنة، وهي واجبة على كل أهل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذبحها افضل من التصدق بقيمتها بإجماع الأمة، ففي الحديث الصحيح «من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب مصلانا»، قال الإمام أحمد: «أكره ترك الأضحية لمن قدر عليها» وكذلك قال الإمامان مالك والشافعي.



صفتها:



1 - الضأن: سنة، والماعز: سنة ودخلت في الثانية، والإبل: ما دخلت في الخامسة، والبقر: ما دخلت في الثالثة.



2 - أن تكون سليمة خالية من كل عيب، فلا تكون عوراء أو مريضة أو هزيلة أو مكسورة القرن، وأفضلها الكبش الأقرن الأبيض.



هـ - ما يُستحب عند ذبحها:



1 - يتوجه للقبلة ويقول «بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك».



2 - لا يُعطى الجاز أجرة عمله من الأضحية أو جلودها، وتقسيمها يستحب أن تقسم ثلاثا: لأهل البيت ثلث والتصدق ثلث، ويُهدى ثلث للأقارب والجيران، لقول الله عزّ وجلّ (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير).