

صيد الأسماك (الحداق) له مراحل تطورية تحمل كل مرحلة فيها ذكريات لا تُنسى وتبقى للمشيب، وخصوصا إذا نقلت تلك المعلومة من ذوي الخبرة، واليوم صفحة «بحري» تنقلت مع الحداق علي القديحي ومراحل تطوره من صيد اليال ووصولا إلى صيد الغبة واكتسابه للخبرة من النوخذة والده، وقد حدثنا عن افضل أماكن الصيد حاليا، وما هي السمكة الحاضرة الآن، وأماكن الهامور والبالول ومتى يكثر صيدهما، وما هي أسرار سمكة الشيمة، وأهم طرق صيدها الحديثة ومتى يكون موسمها.

كما أطلعنا القديحي على طريقة الصيد بالجق وأهم أساسياته، وما هي أماكن أسماك الشعم والنويبي وأوقات صيدها، وما هي احتياطات رحلة الصيد، وأكثر هموم أهل البحر، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



عشقت حب البحر والصيد منذ طفولتي وأنا بعمر 8 سنوات وكنت أرافق والدي لحداق اليال وبعدها تطور الأمور وبدأت أرافقه في رحلاته البحرية إلى المحادق الشمالية مثل الحيشان والدفان والركسة، وتعلمت أشياء كثيرة من الوالد منها معرفة أماكن الصيد ومواسم الأسماك ومتى تتواجد الأسماك في مكان معين ومتى تنتقل إلى آخر والموادع والترديع وشكة الييمة واختيار أحجام الخيوط والميادير المناسبة، ومعرفة أنواع الييم حق كل سمچة وأشياء أخرى كثيرة، وفي البحر وعالم الصيد كل يوم تتعلم شيئا جديدا تضيفه إلى معلوماتك وخبرتك البحرية، فحب البحر والصيد يستمر ولا يتوقف.



الأسماك دوارتها الماية الباردة



ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا الحيشان، لأنها تحتوي على رقوق وصخر بكمية كبيرة وكثرة الصخر تجعل المياه باردة في الصيف والأسماك دوارتها الماية الباردة، فتتواجد اكثرها عند الصخر، والأسماك المتوافرة بالحيشان أكثرها سبيطي وشعم، السبيطي من اذكى الأسماك، ويعتبر افضل سمكة عند الحداقة، ولكن يحتاج إلى صبر وذكاء أثناء سحبتك للخيط تكون بركادة وعدم الاستعجال في سحب الخيط عندما يضرب عليك لتضمن أن الميدار دخل في حلجه والييم المفضل للسبيطي الزوري والسلس ومصران الدجاج.



الهامور والبالول مكانهما الركسة



ويتابع: الهامور والبالول من الأسماك المستوطنة وغير مهاجرة وموجودة على مدار السنة لكن يكثر صيدها في شهر مارس وابريل وأيضا من شهر سبتمبر ولغاية شهر نوفمبر والأماكن التي تتواجد فيها الركسة وأطراف الدردور والطبعانات، والييمة المفضلة هي المحاياة مثل الجم والشعم والباسي أو أي سمكة حية.



صيد الشيمة بالجق



ويضيف: الشيمة من الأسماك المرغوبة لدى اغلب الحداقة، كما أن لها أسرارا في الصيد منها معرفة مواسمها وأماكن تواجدها وماياتها وأوقاتها، وهي من الأسماك العاشقة للتيارات المائية القوية، وموسم صيدها يكون خلال شهري مارس وابريل وأيضا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وأماكن تواجداها الدردور والدفان وتحت الشراع ومع تطور وسائل الصيد الحديثة سهلت أمورا كثيرة على الحداقة ووفرت عليهم الوقت والجهد وافضل طريقة لصيدها الجق.



الجق أحجام وألوان



ويقول: الجق يعتبر من طرق الصيد الحديثة والجميلة جدا، وهو مصنوع من رصاص على أشكال أسماك صغيرة، وهذا الشيء يجذب الأسماك الكبيرة، ويتم تحريك الجق بأنها سمكة حية، وهناك أحجام متنوعة، وكلما كان مكانك غزيرا كان حجم الجق اكبر لكي ينزل بسهولة وأسرع، وهناك ألوان مختلفة لجذب الأسماك.



أماكن وأوقات الشعم والنويبي



وأضاف: أفضل مكان لصيد الشعم والنويبي بالدفان خلال شهر ديسمبر ويناير وفبراير، والنويبي تحصله غالبا بالغزر، أما الشعم فتحصله بالرقوق (أطيان الصبية) والوقت هذا السمچ يقط بيضه بالاطيان ويتواجد بكثرة والييمة المفضلة الربيانة السعودية أو صلاخة ميد.



احتياطات قبل رحلة الصيد



ويضيف: البحر جميل ولازم نحافظ عليه والبحر يحتاج لخبرة كافية، ولازم انك تتأكد من طرادك والأنوار الملاحية ومن معدات السلامة وتتأكد من الجو قبل لا تطلع وتشيك على بنزين الطراد، وفي حال انك بتروح مكان جديد تسأل الأشخاص التي أحدقت فيه والبحر ما ينفع تنزل بروحك لازم معاك احد يساندك، وفي حال شفت انه الطراد في مشكله لازم تأجل طلعتك ولا تغامر بحياتك وحياة الأشخاص الذين معك.



ختامية



واختتم القديحي قائلا: الأشياء التي تضايقني بالبحر وتضايق أغلب الحداقة هي مرور طراريد بعض الحداقة عليك بسرعة عالية، ويكون قريبا منك أو انه يطرح جنبك، وأنصح اخواني الحداقة بأن هناك أماكن خطرة يوجد فيها رقوق وأماكن ليست عميقة مثل الحيشان والخيوسة، هذا يؤدي الى تكسير المكائن والجيرات والطراد بشكل عام، فابتعد عن هذه الأماكن إن كنت لم تعرفها لكي تحافظ على سلامتك، وربي يحفظ الجميع.





