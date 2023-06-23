

علي إبراهيم



دعت وحدة تنظيم التأمين الشركات الخاضعة لرقابتها إلى الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقا لاتفاقيتي «فاتكا» ومعيار الإبلاغ المشترك.

ووفقا للتعميم رقم 5/2023 الصادر عن رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، فقد أكد على ضرورة التزام المؤسسات المالية المسجلة في موقع IRS بتقديم تقارير الفاتكا سنويا حتى وإن لم تكن لديها حسابات أميركية.

جاء ذلك في ضوء تطبيق اتفاقية FATCA واتفاقية CRS المبرمة بين وزارة المالية ومصلحة ضرائب الدخل الأميركية (IRS) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، وإلحاقا بالتعميم رقم (1) لسنة 2020، والتعميم رقم (4) لسنة 2021، بشأن الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقا لاتفاقية FATCA واتفاقية CRS والتعميم رقم (11) لسنة 2022 بشأن تحديث قائمة شركات التأمين المرخص لها لأغراض تطبيق اتفاقية الفاتكا واتفاقية معايير الابلاغ المشترك CRS ويتعين على الشركات المرخص لها اتباع التعليمات التالية: أولا: تستقبل وزارة المالية تقارير معيار الإبلاغ المشترك عن سنة 2022 حتى تاريخ 25/6/2023 من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما يتعين اتباع التحديثات على قائمة الدول المشاركة من خلال موقع وزارة المالية.



ثانيا: تستقبل وزارة المالية تقارير الفاتكا عن سنة 2022 حتى تاريخ 31/8/2023 من خلال موقع وزارة المالية، وذلك بحسب الإشعار الصادر عن ادارة خدمات الإيرادات الداخلية الاميركية (IRS) بخصوص النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير الفاتكا.



ثالثا: ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالرقم الضريبي للمؤسسات المالية TIN فيما يخص رفع تقاير FATCA وCRS على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية بالإضافة الى تعبئة تاريخ الميلاد وSummary file.

رابعا: ضرورة التزام المؤسسات المالية المسجلة في موقع (IRS) بتقديم تقارير الفاتكا سنويا حتى وان لم يكن لدها حسابات أميركية (null report).



خامسا: يجب على المؤسسات المالية تقديم التقارير بشكل منفصل لكل سنة على حدة والتي لديها تقارير متأخرة عن سنوات سابقة.



سادسا: المؤسسات المالية التي ترغب في إلغاء تقارير سبق ارسالها بالسنوات السابقة لوجود بعض الأخطاء فيها، يكون ذلك بالتواصل مباشرة مع إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأميركية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ (IRS).