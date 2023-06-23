%1.4 نمو ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول إلى 5.24 مليارات دينار بنهاية تعاملات الخميس



شريف حمدي



حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب اضافية للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 269 مليون دينار، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي إلى 41.63 مليار دينار ارتفاعا من 41.36 مليار دينار الأسبوع الماضي، لتتجاوز المكاسب خلال شهر يونيو الجاري 1.5 مليار دينار.



كما ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي جراء استمرار الإقبال الشرائي على الأسهم القيادية وكذلك المتوسطة والصغيرة، ليصل المؤشر الأول إلى 7835 نقطة متخطيا مستوى 7800 نقطة، علما بأن المؤشر الذي يضم اكبر الشركات من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية كان عند مستوى 7495 نقطة قبل بداية الشهر الجاري، ما يدل على ثقة المستثمرين في هذه النوعية من الأسهم.



وشهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تراجعا لافتا خلال تعاملات الأسبوع لعدم تكرار التدفقات الاجنبية التي استقبلها سوق الأسهم الكويتي الأسبوع الماضي جراء مراجعة فوتسي، وبلغت المحصلة الأسبوعية 197 مليون دينار بمتوسط يومي 40 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 271 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 54 مليون دينار.



وتراجعت احجام التداول بنهاية الأسبوع بنسبة 24% بإجمالي اسهم متداولة 972 مليون سهم مقارنة بـ 1.277 مليار سهم الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر ان يستمر السوق على الوتيرة الحالية من حيث معدلات السيولة او كميات الأسهم المتداولة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، خاصة انها عطلة طويلة وعادة ما تشهد البورصة هدوءا نسبيا وجنوحا للتسييل من خلال البيع، وأنهت البورصة التعاملات الاسبوعية على تحقيق المكاسب على مستوى كل المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% بإضافة 57 نقطة ليصل المؤشر إلى 7835 نقطة مقارنة بـ 7778 نقطة الاسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.3% بمكاسب 18 نقطة ليصل المؤشر إلى 5466 نقطة مقارنة بـ 5448 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بمكاسب 46 نقطة ليصل إلى 7049 نقطة ارتفاعا من 7003 نقاط الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، ارتفعت قيمة ملكياتهم 1.4% خلال التعاملات الأسبوعية ليصل إجمالي نسب الملكيات إلى 5.24 مليارات دينار مقارنة بـ 5.17 مليارات الأسبوع الماضي، ولوحظ ارتفاع نسب الملكيات الاجنبية في 13 سهما مقارنة بـ 5 اسهم الأسبوع الماضي، كما تم تقليص الملكيات في 7 اسهم واستقرارها في 11 سهما.



وجاء سهم المتكاملة في صدارة الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 0.55% ليصل إجمالي نسب التملك الى 12.59%، وكان لافتا ارتفاع نسب الملكيات الاجنبية في اسهم 5 بنوك بنهاية التعاملات الأسبوعية ليصل اجمالي قيمة تملك الأجانب في البنوك المحلية 3.8 مليارات دينار ارتفاعا من 3.75 مليارات الأسبوع الماضي.