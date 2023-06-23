محمود عيسى



بعد ان سجلت قيمة العقود التي أرستها الكويت في شهر ابريل الماضي هبوطا حادا بنسبة بلغت 93.4% على قائمة مجلة ميد لترسيات العقود في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا - لتصل الى 51 مليون دولار فقط، عادت الكويت لمضمار ترسيات العقود في مايو، حيث تم توقيع صفقات بقيمة 293 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا كبيرا جدا بلغت نسبته 475%.



ورغم ذلك فقد حلت بالمركز الخامس وقبل الاخير خليجيا وقبل الأخير إقليميا بعد قطر والسعودية في المركزين الاول والثاني بواقع 10 مليارات دولار و9.403 مليارات دولار على التوالي، ثم الامارات وعمان في المركزين الثالث والرابع بواقع 4.836 مليارات دولار و440 مليون دولار على التوالي بينما غابت البحرين عن القائمة.



وأضافت مجلة ميد انه يبدو أن الكويت ماضية في طريقها لتسجيل عام وافر من ترسيات العقود، حيث بلغ إجمالي الصفقات الموقعة في الربع الأول من عام 2023 بالفعل 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار لعام 2022 بأكمله.



وقد انصبت العقود التي تمت ترسيتها في مايو الماضي على 5 مشروعات موزعة على عدة قطاعات على النحو التالي:



1 - مشروع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لبناء محطة كهرباء فرعية تربط بين النويصب والمطلاع بطاقة 400 كيلوفولت وتبلغ قيمة العقد 138 مليون دولار.



2 - مشروع شركة نفط الكويت لتغيير مداخن ومحارق للغاز في مرافقها بكلفة 80 مليون دولار.



3 - مشروع شركة المشروعات السياحية لتطوير واجهة بحرية بعقد قيمته 45 مليون دولار.