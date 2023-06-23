

القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزارة الصحة والسكان بدء التشغيل التجريبي لـ 180 منشأة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.



يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.



وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان امس، إنه تم البدء في الإعداد للمبادرة في يناير 2023 وذلك عن طريق اختيار 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية ـ المناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى.



وأوضح أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارىء على مدار 24 ساعة وخدمات الزيارة المنزلية.



من جانبه، كشف د.وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 639 ألف مواطن على المنشآت التي تم تشغيلها تجريبيا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، موضحا أن 59 مواطنا ترددوا على العيادات التخصصية والتي تعمل حتى الـ 6 مساء في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.