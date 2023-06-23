

القاهرة - ناهد إمام



أكدت د.منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.



ودعت منى ناصر- في بيان امس- مجتمع الأعمال للتسجيل في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، استكمالا لما حققاه معا من نجاحات في التحول الرقمي، تبسيطا للإجراءات، وتحقيقا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.



وقالت إن هناك توجيهات من د.محمد معيط وزير المالية بتقديم كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضا نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يسهم في تحفيز الاستثمار.



وأوضحت أنه ينبغي على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»، للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيا وجمركيا.