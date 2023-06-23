قالت وزارة العدل الأميركية إن أحد سكان كاليفورنيا أدين بتهريب فسيفساء يعتقد أن عمرها 2000 عام من سورية إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ووفقا للسلطات الأميركية، استورد محمد ياسين الشريحي (56 عاما) بشكل غير قانوني الفسيفساء التي تصور الأسطورة الروماني هرقل في أغسطس 2015، مدعيا أنه كان يستورد بلاط السيراميك من تركيا بقيمة أقل من 600 دولار.



وقدر خبير التقييم في الحكومة الأميركية قيمة العمل الفني، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الإمبراطورية الرومانية وهو من أصل سوري، بمبلغ 450 ألف دولار. وكان الشريحي قد دفع 40 ألف دولار أخرى لترميمه. وفقا لمكتب المدعي العام الأميركي، المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، يبلغ طول الفسيفساء نحو 5.5 أمتار وطولها 2.4 متر.



وأدين الشريحي بتهمة ادخال سلع سرية بشكل غير قانوني ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية أمس، عن اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء المهمة المكتشفة سابقا في مدينة الرستن بريف حمص والتي تعود الى النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، مشيرة إلى أن المشهد الجديد نادر التمثيل ويعرف في الميثولوجيا اليونانية باسم «حرب القناطير».



وتعد لوحة الفسيفساء المكتشفة في الرستن من أشهر وأهم اللوحات على مستوى العالم بما احتوته من مشاهد مهمة. والمشهد الجديد المكتشف حديثا والذي يعطي اللوحة أهمية استثنائية وأعلن عنه خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرستن فهو يمثل مشهدا نادر التمثيل يعرف في الميثولوجيا اليونانية باسم «حرب القناطير»، وهي مشاهد لمعركة بين سكان لابتيس اليونانية والقناطير المدعوين إلى حفلة زواج، حيث عثر على أسمائهم اليونانية مدونة بجانب كل شخص.