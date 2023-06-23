

حوار ـ مجدي عبدالرحمن



أكد عضو لجنة التعليم في مجلس النواب حسام المندوه الحسيني ان السجن عقوبة تنتظر كل من ساعد او انشأ مواقع للغش في امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة، مشيرا في لقاء خاص مع «أنباء مصرية» الى انه لم تسجل اي حالات غش الكتروني في امتحانات طلابنا المصريون في الخارج.



واضاف الحسيني ان وزارة التربية والتعليم والسلطـــات والاجهـــزة المعنية تراقب وبدقة جميع الامتحانات ولن تسمح بوقوع هذه المهزلة التي حاول فيها القائمون على مواقع الغش الالكتروني واشهرهم موقع شاومينج تسريب اسئلة الامتحانات المختلفة وسيقع كل مخطئ في طائلة القانون، والى تفاصيل اللقاء:



الى اي مدى توقفت حالات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟



٭ توقفت تماما، فقد فشلت هذه المواقع في تحقيق اغراضها او تحقيق اي اموال غير مشروعة من هذه الاعمال الشيطانية خاصة وقد اصبح كل من يرتكب هذه الافعات تحت رقابة مشددة.



هل نجحت هذه المواقع ان تلعب نفس لعبة الغش الجماعي مع ابنائنا الطلاب «المصريون في الخارج»؟



٭ بصراحة لم يثبت حتى الآن ان حدث وصول هذه الافعال السيئة الى ابنائنا في الخارج ولم تسجل حالة غش جماعي لهؤلاء الطلاب وان هناك حالة من الانضباط الكامل في هذه الامتحانات.



واضيف انه ليس من المتصور او المعقول ان يحصل القائمون على هذه المواقع على ورقة الاسئلة في اي مادة من المواد وهذه حقيقة لا تقبل الجدل.



هل العقوبات تطول الطلاب الذين يسمحون لأنفسهم بالتعامل مع تلك المواقع



٭ من يثبت عليه ذلك فإنه تطبق عقوبات عليهم طبقا للقانون، وبالطبع سيحرم الطالب او الطالبة الذي سيسلك هذا الطريق السيئ من الامتحان وربما يصل الامر لحرمانه من الامتحانات لعدة سنوات.