أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية د.توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 1444هجري.



وأضاف الربيعة في كلمة خلال مؤتمر صحافي أمس حول استعدادات المملكة لموسم الحج، أن حج هذا العام شهد تمكين الحجاج من أداء الفريضة دون حد أعلى للعمر، مشيرا الى أنه تم خفض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريالا دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.



وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» أن د.الربيعة استعرض خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام، والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحجاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج، والتسهيلات المساهمة في تمكين قدوم ضيوف الرحمن.



وأوضح أن الحجز للحج هذا العام كان إلكترونيا بدءا من التقديم حتى استلام التأشيرة، كما تم إطلاق «منصة نسك حج» لحجاج أوروبا والأميركيتين وأستراليا بسبع لغات.



ولفت إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، مشيرا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.



وحول التسهيلات المساهمة في تمكين قدوم المعتمرين، قال وزير الحج والعمرة في المملكة إنها شملت: زيارات دولية مختلفة، وإبرام اتفاقيات متنوعة، كما تم تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوما، اضافة إلى تعزيز التوعية خلال الزيارات الدولية.



من جهة اخرى، أكملت رئاسة الحرمين الشريفين استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد، عبر ترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ20 لغة عالمية مختلفة بترجمة فورية متزامنة عبر دعم منصة منارة الحرمين.



وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أن خطبة عرفة تعد من أبرز وأهم مفاصل خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج الحالي تحت شعار (نشر الهداية للعالمين) من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين.



واضاف السديس انه: «لمواكبة عجلة التطور التي تشهدها الرئاسة وفق الرؤية 2030 كان لزاما الارتقاء بمستوى وكالة اللغات والترجمة لخدماتها لتقوم باستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد، بإيصال رسالة الإسلام المعتدلة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم والعالم بأسره، عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.



وتابع قائلا إن: «ترجمة خطبة عرفة تهدف لإبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، وإظهار جهود الدولة، في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي خدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب إبراز حقيقة الخطاب الشرعي للسعودية، وما يتميز به من وسطية واعتدال، وضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة». ويستهدف المشروع الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.



الى ذلك، خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع «اقوستا 139» تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.



وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.