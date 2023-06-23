تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيا، لأضرار في ضربة أوكرانية، وفق ما أكدت موسكو امس، في خضم الهجوم المضاد لكييف.



يأتي ذلك فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس روسيا بالتحضير لهجوم «إرهابي» لإحداث تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا النووية التي احتلتها قوات موسكو واستهدفت مرات عدة، فيما قال الكرملين إن ذلك «كذبة».



وتأتي هذه الضربة التي أبلغت عنها السلطات الروسية فيما تنفذ القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو على الكثير من الجبهات، خصوصا في الجنوب.



وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف «أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا»، مضيفا أن السلطات تجري مسحا للأضرار. ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.



وفي حين تحدث أكسيونوف عن تضرر جسر واحد، أشار مسؤول روسي في خيرسون إلى تضرر الكثير من المنشآت.



وأوضح فلاديمير سالدو الذي عينته موسكو على رأس المناطق المحتلة في خيرسون أن قوات كييف «قصفت منشآت مدنية: جسورا عند الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم قرب تشونغار».



الى ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس روسيا بالتخطيط لـ «هجوم إرهابي» يؤدي إلى تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية في جنوب اوكرانيا، بينما رفض الكرملين الأمر معتبرها «كذبة»



وقال زيلينسكي عبر تليغرام «حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضروا كل شيء لذلك» الهجوم. لكن الكرملين رفض تأكيدات زيلينسكي أن القوات الروسية تستعد لهجوم على المحطة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «هذه كذبة أخرى. أجرينا لقاءات للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع. رأوا كل شيء، كل ما أرادوا رؤيته»



في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس، تدمير 244 دبابة أوكرانية خلال يونيو. وقال في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، امس «إنه في الفترة من 4 -21 يونيو استطاع الجيش الروسي تدمير 244 دبابة أوكرانية من بينها 13 دبابة من الطراز الغربي»، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».