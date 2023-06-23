التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مساء الأربعاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين عبداللهيان في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.



ونقل الوزير الإيراني في مستهل اللقاء أطيب التحيات المقدمة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي والقيادة السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.



وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والمهمة، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وبحث كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات شعبي البلدين الصديقين نحو المزيد من التطور والازدهار والتطلع كذلك لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية - الإيرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.



كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والانتهاكات المستمرة لقرارات الشرعية الدولية علاوة على بحث التطورات على الساحة في اليمن والعراق وسورية، وبحث التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بملف الاتفاق النووي الإيراني وتداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى جانب مناقشة الجهود الدولية لدعم الاستقرار في أفغانستان.



وأكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.