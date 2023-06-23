أعلنت شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة المفقودة «تيتان» وخفر السواحل الاميركي مقتل جميع من كانوا داخلها.



وقالت الشركة: «نحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة»، مؤكدة ان «هذا وقت حزين للغاية لمجتمع المستكشفين».



وقال خفر السواحل الأميركي: «اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة في قاع المحيط بجوار تايتانيك»، وهذا دليل على فقدانها وأبلغنا أسر الضحايا. واضاف ان الغواصة تعرضت ل( انفجار داخلي كارثي ) ادي الي مقتل ركابها الخمسة .



وكانت جهود البحث قد تكثفت بحرا وجوا بواسطة فرق من جنسيات متعددة أملا في العثور على الغواصة وركابها الخمسة قبل ان تتأكد الشركة المشغلة للغواصة وخفر السواحل الأميركي من مقتلهم جميعا.



وقال خبراء في وقت سابق إن مدة بقاء الهواء فعليا تعتمد على عوامل مختلفة مثل ما إذا كانت الغواصة لاتزال سليمة ومدى هدوء الموجودين فيها.



وتضاءلت الآمال بعدما عثر روبوت على «حطام» قرب موقع تحطم «تايتانيك»، وفق ما أفادت عناصر إنقاذ.



وكان خفر السواحل أفاد بأن سفينة الأبحاث الفرنسية (أتالانت) توجهت لنشر مركبة غوص آلية قادرة على النزول إلى أعماق أبعد بأكثر من ميلين عن العمق الذي يرقد فيه حطام تايتانيك الذي كان وجهة السياح الأثرياء ركاب الغواصة.