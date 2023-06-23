بيروت - خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان دار الفتوى مع تغليب لغة الحوار، وتدعم وتؤيد أي مبادرة من الدول الشقيقة والصديقة تصب في مصلحة اللبنانيين لمعالجة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان.



وقال قبيل مغادرته بيروت لأداء مناسك الحج بدعوة كريمة وضيافة المراسم الملكية السعودية: التفاهم السياسي على انتخاب رئيس جمهورية جامع هو مطلب اللبنانيين، ولا ينبغي عرقلة المبادرات الإنقاذية، بل على المعنيين التسهيل والتعاون مع من يريد لوطننا الخير والتقدم والازدهار والنمو، فالتأخير في انتخاب رئيس له أثار سلبية كبيرة على تماسك مؤسسات الدولة.



وأضاف: ان ما تشهده الساحة اللبنانية من استمرار الشغور الرئاسي وفشل انتخاب رئيس للجمهورية وشلل في مؤسسات الدولة يشكل خطرا على كيان الوطن، والمعالجة تكمن في الحوار للوصول الى حلول، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من عناد وتصلب في المواقف سيكون الجميع خاسرا والبلد في مزيد من الانهيار.



وتابع: لا ينتظم عمل المؤسسات الدستورية في لبنان ولا يتوازن إلاّ بانتخاب رئيس للجمهورية رأس المؤسسات، يحمل صفات المحافظة على اتفاق الطَّائف، والعيش المشترك، وهوية لبنان العربية، وعلاقاته الدولية. وختم: نهيب باللبنانيين كافةً إلى ممارسة الضغوط بشتى الوسائل المشروعة لكي ينتخب النواب رئيسا للجمهورية.



وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت عند الساعة السادسة والربع من صباح يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.