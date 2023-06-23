مساهماته المجتمعية تعكس التزامه بتقديم نموذج يحتذى في دعم أسس التنمية المستدامة

الالتزام بتمكين الشباب والنساء يشكل حجر الزاوية في مبادرات المسؤولية الاجتماعية

البنك يرسخ ثقافة تمكين المرأة عبر برامج المساواة في الأجور وفرص التطور الوظيفي

«الوطني» اتخذ خطوات لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب من أجل نمو اقتصادي طويل الأجل



توج بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية، وذلك لجهود البنك البارزة في مجالات الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة المالية إضافة إلى مساعيه الرامية إلى دعم تمكين الشباب والمرأة.



وتم اختيار «الوطني» استنادا إلى عدد من المعايير من بينها الجهود المبذولة في مجال الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة المالية ومبادرات تمكين الشباب وكذلك الخطوات التي اتخذها البنك في سبيل تمكين المرأة وبرامج استراتيجية أو شراكات مؤثرة في المجتمع في مجالات التعليم والثقافة والتمكين المرأة وتعزيز مستوى رفاهية الأفراد في المجتمع وبيئة العمل على حد سواء وتدريب وتطوير الكوادر العاملة، وتضمين ممارسات مسؤولية الشركات كجزء لا يتجزأ من توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



وجرى حفل التكريم لجوائز يوروموني للتميز في دبي أمس، حيث تسلمت الجائزة رئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر، إذ جاء ترشيح بنك الكويت الوطني عقب الخطوات المتسارعة التي قطعها البنك لدمج ومواءمة معايير الاستدامة والمبادرات الإيجابية والمؤثرة في البيئية والتنمية الاجتماعية والثقافية والصحية.



كما تؤكد هذه الجائزة التقدم الكبير الذي أحرزه البنك، في تحقيق أهدافه في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك عبر طرح العديد من البرامج الهادفة التي دعمت الحفاظ على ريادة البنك كمؤسسة مالية وصرح مساهم بفاعلية في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.



ويشكل التزام البنك بتمكين الشباب والنساء حجر الزاوية في مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير الإرشاد، والفرص التعليمية، والوصول إلى الموارد المالية، والمساهمة في خلق مجتمع أكثر شمولا.



كما أطلق الوطني خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الهامة منها NBK RISE وبرنامج «تمكن» ومؤخرا برنامج She’s Next بالتعاون مع فيزا للمرة الأولى في الكويت لتمكين رائدات الأعمال.



أيضا اتخذ خطوات هامة لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب من خلال مبادرات عديدة أخرها Bankee، وذلك من منطلق إيمان البنك الراسخ بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بشكل فعال يؤدي إلى نمو اقتصادي طويل الأجل وازدهار للجميع.



وتستمر جهود البنك في دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة للعمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في تنميته المستدامة، بالإضافة إلى التزامه بمواصلة رسالته الممتدة لأكثر من 7 عقود في رد الجميل للمجتمع والمساهمة في خلق مستقبل أفضل، وترك إرث دائم من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي يدعم بناء غد أكثر إشراقا.



وتجدر الإشارة إلى أن عام 2022 شكل عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، حيث شهد زخما وزيادة ملحوظة في عدد المبادرات وطبيعتها والمجالات التي تغطيها، وما لحقته بالتبعية زيادة قيمة الاستثمارات والمبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها البنك على مدار العام، التي بلغت 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في العام قبل الماضي.