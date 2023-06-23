

تواصل شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجال صحة العاملين والموظفين في الشركة، لتكرس بذلك موقعها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت.



وفي ذلك الإطار المجتمعي، نظمت شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين فعالية صحية لفحوصات العين لجميع موظفي شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، وكذلك موظفو شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين وبالتعاون مع شركة أمين مغربي للبصريات.



وأطلقت الشركة يوم الاحد الماضي حملتها للتوعية الصحية لعام 2023، تم خلالها إجراء فحص للعيون وتقديم الهدايا من قسائم وعدسات لاصقة من قبل شركة أمين مغربي للبصريات على جميع الحضور.



وقد لاقى الحدث إقبالا واسعا من قبل الموظفين في الشركة الذين شاركوا في هذا الحدث المميز والذي يمثل تجسيدا حيا وعمليا لرسالة الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية.



وأثنى موظفو شركتي وربة للتأمين وإعادة التأمين وواب ميد لإدارة خدمات التأمين على جهود فريق العمل في شركة أمين مغربي للبصريات على تعاونهم وعلى الخصومات المقدمة من طرفهم لمدة عام لجميع أعضاء شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين.



وكشفت الشركة عن انه سيتم الإعلان عن حملات صحية أخرى خلال العام الحالي بالتعاون مع مختلف مقدمي الخدمات، بهدف تقديم توعية صحية أفضل، ونشر الوعي بأهمية اتباع نموذج الرعاية الصحية المبكرة.