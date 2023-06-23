

أطلقت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عروض موسم الصيف على سيارات مختارة خلال شهر يونيو.



ومن ضمن العروض الاستثنائية لشهر يونيو، تقدم أودي الكويت لعملائها تمويلا خاصا بالتعاون مع بنك بوبيان بنسبة سنوية 1.4%، بالإضافة إلى كفالة لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتستمر «أودي الكويت» في دعم العملاء من خلال تقديم أفضل ما يمكن من العروض ومن حيث التصميم والنمط الرياضي والفخامة والاستخدام العملي لجميع سيارات أودي.



ويمكن للعملاء الاستمتاع بعروض رائعة على طرزات مختارة من سيارات أودي الجديدة ومنها أودي: A3، A5 Coupe، A5 Sportback، A6، Q5، Q5 Sportback وQ8 العائلية العديدة الاستعمالات، التي تمنح لجميع العملاء اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وأذواقهم.



وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة http://www.audi-kuwait.com أو الاتصال على 1811118.



أيضا يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية – طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء.