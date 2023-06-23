الرشود: الجوائز تعكس أداء «بيتك» الاستثنائي بتعزيز الحصة السوقية والتنافسية والرقمنة

الاستحواذ على «المتحد - البحرين» دعم البنك ليصبح الأكبر بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي عالمياً

العربيد: عززنا شراكتنا مع «الأمم المتحدة» لوضع معايير واضحة لأهداف التمويل المستدام

أطلقنا «Keep it green» ليكون مظلة تنضوي تحتها جميع مبادرات «بيتك» بالاستدامة



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك)، جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الكويت» و«أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، ضمن الجوائز التي تمنحها للتفوق سنويا.



وجاءت الجائزتان تقديرا لإسهامات «بيتك» ومكانته المتميزة وريادته في صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الكويت والعالم، والخدمات والمنتجات الرقمية المتميزة التي طرحها البنك في الأسواق التي يعمل فيها، إضافة إلى جهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل أعماله وأنشطته المصرفية.



واستندت «يوروموني» إلى مجموعة من المعايير عند اختيارها البنك الأفضل على مستوى القطاع المصرفي بالكويت، حيث استحق الصدارة بعد استعراض الأنشطة المصرفية الرئيسية، والخدمات التمويلية المتنوعة والشاملة، والملاءة المالية ومؤشرات الأداء، بالإضافة الى الابتكار، وحجم البنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام، والتعامل مع الظروف المتغيرة في الأسواق، وتلبية احتياجات عملائه وتطوره التكنولوجي وإنجازاته في مجال التحول الرقمي.



وعلى هامش تسلمه الجائزتين في حفل توزيع الجوائز في دبي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود إن أداء «بيتك» كان استثنائيا خلال الأشهر الأخيرة بعد صفقة الاستحواذ الناجح على البنك الأهلي المتحد - البحرين، التي تعتبر بين أكبر عمليات الاستحواذ والاندماج التي أعلن عنها العام الماضي.



وأشار إلى أن عملية الاستحواذ مكنت البنك من أن يصبح الأكبر بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم بحجم أصول تبلغ نحو 36.9 مليار دينار، وكذلك قيمة رأسمالية سوقية هي الأكبر على مستوى جميع شركات القطاع الخاص بقيمة تبلغ نحو 11 مليار دينار.



وأضاف أن مجموعة «بيتك» تتميز بتنافسيتها القوية، وحصتها السوقية الكبيرة، وتنوعها الجغرافي في أسواق استراتيجية متنوعة، إضافة إلى مواصلة دورها الحيوي في تمويل المشروعات التنموية، ومواكبة الرقمنة وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جميع الأنشطة والأعمال.



وأكد الرشود أن الجوائز المرموقة العديدة التي حصل عليها «بيتك» مؤخرا تعكس الخطوات المدروسة التي يسير وفقها البنك ومنهجيته في تعزيز المركز الريادي في الصناعة المصرفية المحلية والعالمية، ومواصلة خارطة طريق الرقمنة، والتركيز بشكل أكبر على النمو، والحفاظ على جودة الائتمان، وإدارة التكاليف، وتعزيز العلاقات مع العملاء والاستثمار في موظفي البنك.



من جانبه، أشار المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك»، محمد العربيد، إلى أن الاستدامة تمثل أولوية ل «بيتك»، ففي يناير 2023، وطد البنك شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل وضع معايير أوضح لأهداف التنمية المستدامة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال التمويل الأخضر.



وأضاف: «أطلق (بيتك) برنامج (Keep it green) ليكون بمنزلة مظلة تنضوي تحتها جميع مبادرات «بيتك» في الاستدامة. وفي مؤشر على نجاح مبادراته ومشروعاته الصديقة للبيئة، فاز معرض (KFH Auto) بشهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، وهي الأولى من نوعها في الكويت».



وأكد العربيد أن مذكرة تفاهم التي وقعها «بيتك» مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعزز انسجام أعمال البنك مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني لتسهيل الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال أدوات رئيسية كأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومعايير تأثيرها، وإطار عمل التمويل الخضراء.



تجدر الإشارة إلى أن «يوروموني» تمنح هذه الجوائز إلى المؤسسات المتميزة بناء على تقييم يقوم به فريق مكون من محررين وصحافيين وباحثين، ويتم تحليل هذا التقييم مقارنة بأبحاث يوروموني والبيانات المتوافرة لديهم عن السوق، قبل أن تتخذ لجنة خاصة قرارها بخصوص البنوك الفائزة بالجوائز.



وتعد مجموعة «يوروموني»، إحدى أبرز وأهم المجموعات المالية المعنية بمتابعة القطاع المصرفي في العالم، ويصدر عنها مجلة «يوروموني» المعروفة في قطاع المال والأعمال.

وتغطي المجلة في تقاريرها أسواق رأس المال، والاستثمار، وأسواق العملات الأجنبية والخزينة، وتركز بشكل خاص على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، فضلا عن أنها تصدر تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية.