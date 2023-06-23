التهاب الكبد ينعكس في العينين بعارض صامت

التهاب الكبد أ (A) هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد يسببها ڤيروس التهاب الكبد أ، يمكن أن تؤثر على وظيفة العضو الضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

ووفقا لمؤسسة «مايو كلينك» تحدث الإصابة بالتهاب الكبد أ على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض.

ولا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد أ إلى الخضوع للعلاج، إذ يتعافى معظم المرضى تماما من دون حدوث ضرر دائم في الكبد، ولكن، في حالات نادرة، يمكن أن سبب التهاب الكبد أ فقدانا لوظائف الكبد، خاصة في كبار السن أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

ولا تظهر أعراض ڤيروس التهاب الكبد أ عادة إلا بعد الإصابة بالڤيروس منذ بضعة أسابيع، وفي بعض المرضى، قد لا تظهر الأعراض على الإطلاق. ولكن، في حال ظهرت الأعراض، فإن أبرزها ملاحظة أن لون العينين والبشرة تحول إلى الأصفر.

وهذا لأنه عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه يتوقف عن التخلص من البيليروبين، وهو مادة تسبب اليرقان. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأعراض الأخرى للمرض تشمل الشعور بالتعب والإعياء بشكل عام وآلام المفاصل والعضلات وارتفاع درجة الحرارة. وقد يكون فقدان الشهية أو الشعور بالمرض أو الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن علامة على الحالة.

إنه مرض مزعج ولكنه ليس خطيرا في العادة ويتعافى معظم الناس تماما في غضون شهرين، ومع ذلك، يمكن أن يستمر لعدة أشهر ويمكن أن يكون أيضا مميتا إذا تسبب في فشل الكبد. وينصح عند ملاحظة هذه الأعراض استشارة الطبيب وإجراء فحص دم لتشخيص الحالة.

ويشار إلى أنه لا توجد علاجات لالتهاب الكبد الوبائي أ، ولكن يمكن الحصول على لقاح إذا كان الشخص معرضا لخطر الإصابة بالمرض. ويمكن تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف بعض الأعراض.

المصدر: «ذي صن»