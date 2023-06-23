يختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بنسختها الـ 24 والمقامة حاليا في ألمانيا واليونان، في الـ 4:30 مساء اليوم، بلقاء يجمعه مع منتخب كوستاريكا، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لمباريات الدور التمهيدي للمجموعة الثالثة.



وتقام مباريات المجموعة الثالثة في مدينة هانوفر الألمانية، وتختتم المنتخبات العربية بدورها اليوم مشاركتها في الدور التمهيدي، حيث يلتقي منتخب البحرين نظيره غرينلاند، ويخوض الأخضر السعودي مواجهة قوية مع كوبا، فيما يلعب المنتخب المغربي مع تشيلي، ويصطدم الجزائر بمنتخب ألمانيا مستضيف المونديال، فيما يلعب منتخب تونس مع ليبيا في مواجهة عربية خالصة، ويبحث منتخب مصر «الفراعنة» عن فوز مهم عندما يواجه منتخب اليونان.



وكان «أزرق» شباب اليد قد تلقى مساء أول من أمس خسارته الثانية على التوالي، والتي جاءت هذه المرة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 20-29 بعدما خسر في افتتاح «المونديال» أمام البرتغال 21-35، ليفقد بذلك أمل التأهل إلى دور الـ 16، لكنه سيدخل منافسات بطولة «الرئيس»، على كأس رئيس اتحاد كرة اليد الدولي، التي تقام على هامش البطولة للفرق التي خرجت من الدور الأول.



وبحسب نظام المونديال، ستتأهل المنتخبات التي حصدت المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) الذي سيضم 16 منتخبا، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل المنتخبان اللذان حصدا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية.



ويدرب أزرق شباب اليد المصري مجدي أبو المجد ويعاونه الوطني فيصل صيوان، ويضم المنتخب 22 لاعبا.