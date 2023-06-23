



تمكنت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى مضاوي الشمري، من تحقيق الميدالية البرونزية في سباق 100 م بزمن قدره 11:76 ث ضمن منافسات البطولة العربية 23 لألعاب القوى للكبار، المقامة في مدينة مراكش المغربية.

وتعتبر الميدالية العربية الأولى لها. والبطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى حيث يتم الاعتراف منه بالأرقام القياسية العالمية التي يتم تسجيلها في هذه المنافسات.

وتمثل البطولة مرحلة مهمة للمنتخب الوطني في إطار التحضير لبطولة آسيا والالعاب العربية في الجزائر ودورة الالعاب الاسيوية وبطولة العالم. ومن بين العدائين الكويتيين المشاركين يعقوب اليوحة الذي نجح أول من أمس في إحراز الميدالية الذهبية لمسابقة 110 أمتار حواجز، وجاسم الماص الذي سيشارك في 400 متر حواجز، وابراهيم الظفيري في 800 متر، وعبدالله العازمي في الوثب الطويل، وعبدالرحمن العازمي في رمي الرمح.



وتشهد هذه البطولة التي تستمر حتى 24 يونيو الجاري مشاركة أبرز العدائين والعداءات العرب بينهم البطل العالمي في الوثب السريع القطري معتز برشم والبطلة المصرية بسنت حميدة المتخصصة في السباقات القصيرة.