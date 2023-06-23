

يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي النصر مع المهاجم الجزائري أسعد لقجع لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.



وسبق للقجع (24 سنة) تمثيل منتخبي الشباب والأولمبي في الجزائر، وتعد هذه التجربة الاحترافية الأولى له خارج دوري بلاده بعد ما مثل أندية اتحاد الحراش ونصر حسين داي ونجم مقرة والرياضي القسنطيني.



وسيكون لقجع المحترف الأجنبي الثالث في صفوف «العنابي» بعد التجديد مع المدافع السوري عمرو ميداني وضم مواطنه المدافع عبدالله الشامي من الفحيحيل.



وضمت إدارة النصر مدافع نادي الكويت والمنتخب الأولمبي عبدالعزيز ناجي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليكون أحدث صفقات «العنابي» المحلية عقب التعاقد مع حارسي المرمى محمد هادي وخالد العجاجي ولاعب الوسط عبيد رافع والجناح الأيمن مشعل الشمري.



من جهة أخرى، أعلنت إدارة نادي القادسية التوقيع مع مدرب اليرموك في الموسم المنقضي حسين فاضل ليكون مساعدا لمدرب الفريق الأول محمد إبراهيم.