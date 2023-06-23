سر الكيمياء بيني وبين درويش التفاهم والراحة



ياسر العيلة



النجم الكوميدي أحمد العونان يستعد لعرض مسرحيته الجديدة «غرفة 13» خلال أيام عيد الأضحى المقبل لأول مرة في الكويت، كما يجهز لإنتاج فيلم سينمائي جديد.



عن هذه الأخبار وغيرها تحدث العونان لـ «الأنباء» قائلا: بالفعل سنقوم بعرض مسرحية «غرفة 13» للمرة الأولى في الكويت خلال عيد الأضحى المقبل عقب النجاح الكبير الذي حققته المسرحية خلال عرضها في السعودية قبل شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر الماضيين وكشف العونان عن انه للمرة الأولى يقدم عرضا مسرحيا خارج الكويت في العيد.



وعن سر الكيمياء الجميلة التي تجمعه بالنجم الكبير عبدالناصر درويش قال: بودرويش بطبعه لو ارتاح للفنان الذي يمثل أمامه ينعكس ذلك على أدائه والجمهور يلاحظ ذلك، ولله الحمد بيننا حالة من التفاهم والتناغم، خاصة اننا نعمل معا منذ عام 2007 وقدمنا أعمالا مثل «عماكور» وفص كلاس ومن بعدها قدمنا معا العديد من الأعمال التي حققت النجاح ولله الحمد، وأكمل: الكيمياء والتفاهم لا يقتصران على النجم عبدالناصر درويش، الحمد لله كان هناك تفاهم مع كل النجوم الكبار الذين عملت معهم وعلى رأسهم النجم الراحل عبدالحسين عبدالرضا الذي قدمت معه عملين فقط، وكان، رحمة الله عليه، مرتاحا لعملي معه، وكان يرى «انني أفهمها وهي طايرة» وبخلاف أبوعدنان التفاهم موجود بيني وبين باقي النجوم الكبار، منهم على سبيل المثال داود حسين وطارق العلي وحسن البلام وآخرون.



وعن جديده على مستوى السينما كونه أكثر فنان خليجي قدم أعمالا سينمائية، قال: أستعد حاليا لإنتاج فيلم سينمائي بعنوان «المليونير» من تأليف عادل عبدالعزيز، وجار اختيار فريق العمل.

وأضاف: هناك فكرة عمل تجمعني بالمخرج عبدالله السلمان الذي أتمنى ان يعود لنشاطه السينمائي لأنه ملعبه الذي يجيد فيه، وقدم الكثير من الأفلام من قبل، وأكمل: أرى أن السلمان ينقصه الكاتب الذي يقدم له أفكارا سينمائية جديدة، وأيضا أرى انه بحاجة لدعم «شوية» من قبل شركة السينما الكويتية.



الجدير بالذكر ان مسرحية «غرفة 13» من تأليف فاطمة العامر وإخراج يوسف الحشاش وبطولة عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وحسين المهدي وأميرة محمد وبشار الجزاف وآخرين.