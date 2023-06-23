

القاهرة - محمد صلاح



مع إعلان الفنان محمد رمضان تعاقده على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان 2024، أثار فضول وتوقعات الجميع من سيظهر في الجزء الثاني أو النجوم والشخصيات التي ستختفي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.



ومن الشخصيات الدرامية التي انتهت بالفعل بلال شامة (مجدي بدر) الذي تم قتله على يد دلال (إيمان العاصي)، وبالتالي انتهى ظهوره من المسلسل، كذلك ستختفى عايدة (زينة) الزوجة الرابعة لجعفر (محمد رمضان) والتي طلقها ورفضت الرجوع له في آخر حلقة، ولم تكن كواليس المسلسل معها جيدة، لأنها لم تندمج مع طاقم العمل، وأكدت أنها لن تتعامل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى.



ونجد أن الملكة صفصف (هالة صدقي) أعلنت أنها ستشارك في رمضان 2024 بمسلسل تونسي، وستبتعد عن الدراما المصرية، ومازال موقف الفنانة إيمان العاصي غامضا وهي التي تم الحكم عليها بالإعدام، فهل ستعود للحياة ويستمر تواجدها. ومازال أحمد فهيم الذي جسد دور «سيد» شقيق «جعفر» ينتظر موقفه هل سيكون متواجدا أم لا؟