تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير/شباط، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 % خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج، نقلاً عن "رويترز".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أمس الخميس في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس إن المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.1238 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 919.23 دولار.

كما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2019 في الجلسة السابقة.