ارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال شهر مايو أيار الماضي إلى 3.2 في المئة، على أساس سنوي، من مستوى 3.4 في المئة خلال شهر أبريل نيسان ومتجاوزاً التوقعات عند 3.1 في المئة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة.

وجاوز معدل التضخم الحالي هدف البنك المركزي الياباني عند اثنين في المئة للشهر الرابع عشر على التوالي، الأمر الذي يثير الشكوك حول توقعاته بأن يكون التضخم الأخير مؤقتاً.

وارتفع معدل التضخم «الأساسي-الأساسي»، الذي يستبعد أسعار الطعام الطازج والوقود، إلى 4.3 في المئة خلال مايو أيار، مقابل 4.1 في المئة في أبريل نيسان، ما يمثل أكبر زيادة منذ يونيو حزيران من عام 1981.

وتسارعت وتيرة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 9.2 في المئة خلال شهر مايو أيار الماضي من 9.0 في المئة خلال شهر أبريل نيسان، مقابل انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بالدعم الحكومي.

وكان البنك المركزي الياباني قد توقع في أبريل نيسان الماضي أن يصل التضخم إلى 1.8 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية في مارس آذار من عام 2024.