مع التطور الذي يشهده عالمنا اليوم، نجد أنّ سوق العمل يتطوّر هو أيضًا، فتظهرُ وظائف جديدة لم تكن موجودة في الماضي، بينما تختفي وظائف أخرى بعد أن حلّت الآلة محلّ الإنسان فيها.

لا يعرف الكثير من المراهقين -شأنهم في ذلك شأن العديد من البالغين- ما يريدون القيام به عندما يكبرون.

حتى عندما يساورهم الاعتقاد أنهم يعرفون جيدًا ما سوف يفعلونه، فقد لا يكون لديهم فهم واقعي إذا كان من المحتمل أن تكون مهنة أو وظيفة معينة مجدية اقتصاديًا لهم بمرور الوقت.

هذا ما يجعل الكثيرين يشعرون بالقلق والحيرة، ويدفعهم للتساؤل عن وظائف المستقبل التي سيزداد الطلب عليها مع مرور الوقت، حتى يتمكّنوا من الالتحاق بها أو السعي للحصول على تعليم يؤهلهم للعمل فيها.

على سبيل المثال، هل العائد جيد؟ هل مجال العمل يبدو واعدًا أم سيندثر؟ هل من المحتمل أن يكون ضحية للذكاء الاصطناعي؟ كم عدد السنوات التي تحتاج إلى قضائها في الدراسة للحصول على وظيفة؟

في حين أن العديد من الموارد المتاحة حاليا قد تجيب على سؤال أو سؤالين من هذه الأسئلة، فإن المراهقين لديهم الآن إمكانية الوصول إلى أداة تفاعلية تأخذ مقياسا من كل منهم.

لا يهدف مؤشر وظائف المستقبل (CFI) إلى المساعدة في تثقيف الشباب فحسب، ولكن يهدف أيضًا إلى تثقيف مستشاري التوجيه المدرسي وأولياء الأمور وأي شخص يسعى للدخول في مجالات مختلفة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مؤشر وظائف المستقبل هو برنامج تعليم علوم الكمبيوتر والذي تم إنشاؤه بواسطة جالوب بالشراكة مع أمازون، ويرسم هذا البرنامج التفاعلي صورة لكيفية تصنيف لوظيفة معينة في عدة فئات:

1- الأجر، بما في ذلك ما إذا كان يقدم ما يكفي لإعالة الأسرة، والذي قُدر بمبلغ 69،740 دولارًا سنويًا.

2- النمو الوظيفي.

3- فرص عمل لكل باحث عن عمل.

4- مدى مقاومة المهنة للاندثار عن طريق الأتمتة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

5- ما هو مستوى التعليم النموذجي للعاملين في هذا المجال.

بعد تقييم كل هذه العناصر، يتم تعيين درجة مؤشر وظائف المستقبل للوظيفة؛ وكلما زاد الرقم، كانت الوظيفة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

تتضمن قاعدة البيانات المجانية أيضًا إحصاءات التنّوع فيما يتعلق بمدى تمثيل العاملين في مجال معين، من حيث الجنس والعرق.

الفجوة بين المهن التي تلقى قبولا والمهن المستقبلية

- يحدد تقرير جالوب - أمازون، من بين أمور أخرى، مدى اتساع الفجوة بين درجة الجدوى الاقتصادية لمهنة معينة ومدى شعبية تصنيفها بين البالغين من العمر 15 عامًا.

- عندما طُلب منهم في استطلاع رأي تحديد الوظائف التي يتوقعون الحصول عليها بحلول سن الثلاثين، كان المراهقون في كثير من الأحيان أقل ميلًا لاختيار المهن التي حصلت على درجات عالية من أداة المؤشر.

- وقد أبدى الباحثون ملاحظاتهم بأنه بات من الواضح تجاهل الطلاب لعدد من المهن ذات الفرص العالية.

- وبصرف النظر عن المهن الطبية، نادرا ما يتم اختيار العديد من المهن العليا من قبل الطلاب، بما في ذلك وظائف في الإدارة وأجهزة الكمبيوتر والرياضيات والعلوم، مما يشير إلى عدم الإلمام بالمسارات الوظيفية.

- ومع ذلك، كانت درجات الفرص الاقتصادية لبعض المهن تتماشى بشكل وثيق مع متوسط شعبيتها بين المراهقين، كما هي الحال في مجالات التعليم والنقل.

وظائف جيدة حسب مستوى التعليم

- وجد الباحثون أن هناك العديد من المهن "ذات الدرجات العالية إلى حد ما" حتى لو لم يكن لديك شهادة جامعية.

- على سبيل المثال، من بين الوظائف التي توظف إلى حد كبير أشخاصًا بدون درجة البكالوريوس، فإن 27 مهنة تسجل أو تزيد على متوسط الدرجات للوظائف التي يشغلها عادةً خريجو الجامعات.

- من بين هذه الوظائف: تقني القلب والأوعية الدموية، ومشرفو إطفاء الحرائق، ومديرو الإنشاءات، ومديرو الإنتاج الصناعي، ومشغلو ومرسلو محطات الطاقة.

- أما الوظائف التي تتطلب تعليمًا جامعيًا وليس درجة مهنية، فإن هناك 34 وظيفة عالية المستوى، بما في ذلك الخبير الاكتواري ومهندس المبيعات والمحلل المالي والاستثماري ومطور البرامج.

التمتع بعقلية متفتحة

- في حين أن بعض الوظائف ذات أعلى الدرجات هي — وليس من المستغرب — ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

- لا يعني هذا بالضرورة كل طالب يبلغ من العمر 16 عاما ينبغي عليه أن ينضم إلى معسكر التدريب على الترميز (إلا إذا كان يحب هذا النوع من العلوم).

- إن اختيار مهنة هو قرار معقد؛ وهو ينطوي، من بين أمور أخرى، على المصالح الشخصية والثقافية، والشعور بالمواءمة مع قدرات المرء، والعديد من الاعتبارات العملية.

- ولكن هذا يعني أيضًا التعرف على الفرص الجديدة. إن الأمل مع أداة مؤشر وظائف المستقبل هو أنه ربما يعطي الناس أفكارًا لم تتبادر إلى أذهانهم من قبل.