قال الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبو صليب إنه تنفيذا لقرارات مكتب المجلس الصادرة عن اجتماعه الأول الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فقد تم إطلاق الوثائق البرلمانية لمجالس الأمة المبطلة على نظام المعلومات البرلمانية.



وأضاف أبو صليب أنه تم نشر جميع الوثائق والأعمال البرلمانية على نظام المعلومات في مجلس الأمة من مضابط الجلسات والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية والردود عليها والاستجوابات وتقارير اللجان وتشكيلاتها وكل ما يتعلق بتلك المجالس.

وذكر أبو صليب ان المجالس المبطلة التي سيتم نشر جميع الوثائق المتعلقة بها هي المبطل الاول 2012-المبطل الثاني 2012-المبطل الثالث 2022.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على قرار مكتب المجلس وموافقته على الطلب المقدم من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بنشر جميع الوثائق الصادرة عن مجلس ٢٠٢٢ على الموقع الرسمي للمجلس.

وبين أبو صليب أن الأمانة العامة قامت بتعميم ونشر كل القرارات الصادرة عن الأمانة العامة عن طريق البريد الإلكتروني تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

وبشأن قرار مكتب المجلس وموافقته على إعادة تحميل جميع جلسات مجلس الأمة المبطل 2022 على قناة المجلس في منصة (youtube) قال الأمين العام إنه خلال الأيام القريبة القادمة سيتم نشرها تنفيذا للقرار.

وأكد أبو صليب أن نشر جميع أعمال المجالس المبطلة جاء من منطلق سرعة الاستجابة لقرارات مكتب المجلس، وإعمالاً لقانون حق الاطلاع ومن مبدأ الحرية والشفافية، مضيفاً أن جميع الوثائق تم رفعها على رابط: Search.kna.kw.