نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" ممثلة بإدارة الثقافة، اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمشاركة الكويت يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ٢٠ و٢١ يونيو في مدينة سوسة التونسية.

وقال مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية ومدير ادارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية محمد بن رضا انه خلال الجلسة الافتتاحية أعرب والي سوسة نبيل الفرجاني عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة، والدور الذي تقوم به المنظمة في حماية التراث وتشجيع الاستثمار في مجال الثقافة، وتمنى لهم اجتماعا مثمرا وناجحا وفرصة لمناقشة الموضوعات التي تخص قطاعي الثقافة والتراث.

بدوره، ألقى القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم د.مراد محمودي كلمة نيابة عن المدير العام للمنظمة د.محمد ولد اعمر، مثمنا ما تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية في إطار تعزيز العمل العربي الثقافي المشترك.

وتناول اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية والذي ترأسه ممثل المملكة العربية السعودية د.طلال الرويس عددا من الموضوعات أهمها، التحضيرات للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية، والذي سينعقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة والعشرين، واطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات خاصة مشروع العواصم العربية للثقافة، ومشروع الاحتفاء برموز الثقافة العربية، ومشروع سفراء الثقافة، ودعم حضور اللغة العربية في المحافل الدولية، كما ناقش دعم صمود مدينة القدس الثقافي ورعاية المؤسسات الثقافية العربية المقدسية، وتنفيذ خارطة لتسجيل الملفات العربية المشتركة على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني.

وعلى هامش الاجتماع، تم تنظيم حفل تكريم للشعراء بالدورة التاسعة لليوم العربي للشعر 2023 الشاعر القطري الراحل الشيخ علي بن سعود آل ثاني، والشاعر التونسي آدم فتحي واختيار الشاعرة العراقية نازك الملائكة رمزا للثقافة العربية للعام 2023.

وشارك كذلك في اعمال الاجتماع من الكويت لي ميرزا من ادارة العلاقات الثقافية العربية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.