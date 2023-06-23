تقدم النائب عبدالله المضف بطلب لرئيس مجلس الأمة مفاده أنه يرفض استلام الراتب الاستثنائي. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتقدم فيها النائب المضف بهذا الطلب منذ مجلس 2020، والجدير بالذكر أن النائب عبدالله المضف قد تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون يقضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية باتجاه إلغاء الرواتب الاستثنائية عن النواب والوزراء وقيادات الدولة وذلك في معرض حديثه في جلسات مجلس 2022 المبطل عندما اطلق تساؤلاً ماهو الاستثنائي في البلد بحيث تحصل هذه القيادات وكذلك السياسيون على رواتب استثنائية؟.