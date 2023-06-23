بيروت ـ عامر زين الدين

توجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى بكلمة في ختام اللقاء الديني في «خلوة القطالب» الشريفة في الشوف لأبناء الجولان المحتل، مقدرا «انتفاضتهم الشعبية دفاعا عن وجودهم وأرضهم، واعتزازا بوقفتهم البطولية واستماتتهم في الانتصار لكرامة الأرض المجبولة بعرق الآباء والأجداد ودمائهم. تحية إلى أهلنا الأكارم في هضبة الجولان، المتمسكين بهويتهم التوحيدية المعروفية والراسخين بانتمائهم الإسلامي والعربي، تحية لهم شيوخا أجلاء ورجالا أشداء واخوة أعزاء».

وتابع: «إننا بقدر ما نستنكر اغتصاب الأرض والاعتداء على الممتلكات، وبقدر ما نحيي الرجال الشبان المنتفضين لصون كرامتهم وقدسية ترابهم، وبقدر ما نحث أهلنا على الثبات في مواقفهم ودفاعهم عن أرضهم وأرزاقهم، فإننا في الوقت نفسه نناشد المسؤولين من شيوخنا وإخواننا التدخل الصارم لردع العدوان وإلزام المعتدين على التراجع عن مشروعهم الاستفزازي تجنبا لوقوع المزيد من الإصابات ومنعا لتطور الأمور وتفاقم الأزمة. وإننا لواثقون بقدرة إخواننا وأبنائنا الأبرار في الأراضي المحتلة على تدبر أمورهم بحكمة وشجاعة بما يحفظ حقهم وكرامتهم، معلنين التضامن الكامل مع أبناء الجولان الأباة، مترقبين تطور الأحداث والنتائج، ومقدرين غيرة أبنائنا في لبنان وسورية واندفاعهم لنصرة إخوانهم».

ودعا أبي المنى «كبار القوم وقادة المجتمع في الجولان والجليل والكرمل لوضع حد للعدوان، ولإحقاق الحق واستعادة الأرض وصون الكرامة وحقن الدماء، ببركة أنفاس الموحدين وصلواتهم ودعائهم في هذه الأيام المباركة».