بيروت ـ خلدون قواص

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان رئاسة الجمهورية ليست ورقة يانصيب، والاستقلال السياسي حتما يبدأ من رئاسة الجمهورية، والحل هو بالتلاقي والحوار، ولن يكون لبنان إلا شراكة وطنية، والموفد الفرنسي جان ايف لودريان عامل مساعد، إلا أن المسؤولية مسؤولية اللبنانيين، وحتى يكون لبنان أولوية للعالم يجب أن يكون أولوية عند اللبنانيين أنفسهم».

وقال في خطبة الجمعة إن البلد في غرفة الإنعاش والضغط الانزلاقي يزداد خطورة، بل إن لعبة المخاطر أصبحت تشكل تهديدا لا سابق له للبلد، وحذار من السياسيين الجدد، لأنهم يريدون لبنان على طريقة المطبخ الخارجي، ولبنان لا يقوم إلا بطبخة وطنية، لذلك لا نريد لبنان ضحية المصالح الخارجية.

وأضاف: إن الانقاذ الاجتماعي ضرورة وطنية وشعبية، والإصلاح الذي طال الرسوم والضرائب يجب أن ينعكس على الناس وقطاعات الخدمة العامة، ولا يمكن للدولة أن تغيب بالمطلق، خاصة في القطاع المهني والصحي، والبلد يعاني بشدة من الجريمة والفساد المالي والمافيات النقدية والاقتصادية والنزوح كارثي على مستوى الفلتان والضغط على بنية البلد، وبداية الإنقاذ تمر باستعادة دور الدولة ودور الدولة يبدأ من تسوية رئاسية تحفظ الشراكة الوطنية بعيدا عن لعبة غالب ومغلوب.