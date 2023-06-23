بيروت ـ منصور شعبان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن لبنان لا يمكن ان يكون، لا مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم»، مشددا على «أننا نسعى جاهدين لأن يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان».

وقال ميقاتي، خلال جولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، الجمعة، بدعوة من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رافقه فيها وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن: «تذكرت ونحن نقوم بهذه الجولة ما دار في احد لقاءاتي مع من يحمل هذا المطار اسمه وعنيت به الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فعندما كنت وزيرا للاشغال العامة والنقل، وفي احدى الجلسات معه قال لي: «المطار هو واجهة لبنان، والبوابة التي يدخل منها كل مسافر وقادم اليه ويجب أن تكون الصورة ناصعة وبيضاء لنتمكن من ان نعطي صورة جيدة عن لبنان».

وأضاف ميقاتي: «قمنا خلال هذه الجولة بالاطلاع على الهبة الألمانية في مبنى الجمارك الذي يتضمن السكانر لكل ما يتم تصديره من لبنان. وهذا السكانر دقيق جدا ويكشف عن الممنوعات في اي عملية تصدير وعن المتفجرات في حال وجودها في اي من البضائع المصدرة من لبنان. هدفنا بأن يكون التصدير سليما وآمنا، وهذا ما نعد به الدول العربية والغربية ونعلن أن مطار بيروت آمن».

واضاف: «تفقدنا أيضا قسم الحقائب التي تخرج من المطار واطلعنا على الماكينات والآليات الجديدة التي وضعت ورفعت نسبة المراقبة من 500 حقيبة في الساعة الى1200 حقيبة، وهذا معدل جيد جدا».

وما يهمنا في المطار هو موضوع الأمن بشكل عام، وأبلغنا رئيس جهاز أمن المطار عن وضع 800 كاميرا في المطار ومحيطه وهناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة على 24 ساعة لمراقبة اي حركة غير صحيحة في المطار. همنا ان نضبط الامن ونقوم بكل ما يمكن فعله. اضافة الى ذلك، تحدثنا مع المدير العام للامن العام عن الاجراءات المتعلقة بتسهيل عملية المرور عبر الآمن العام. بالامس بالذات وصلت حركة الذهاب والاياب في المطار الى حوالي 28 الف راكب، وهذا رقم قياسي نسبيا، وقد تمكن الامن العام من خدمة جميع الركاب. ومع بداية الصيف وموسم الحج طلبت ان تكون الاجراءات لدى العودة مسهلة.

وردا على سؤال عن الاجراءات لوقف تهريب الممنوعات الى الخارج لاسيما في ملف الكبتاغون قال: «هناك لجنة تتولى هذا الموضوع، وهي اكدت في اجتماعها الاخير هذا الامر، ونحن اليوم نطلع عن كثب على ما تقوم به الجمارك من جهد للمراقبة، ولا يمكن ان يكون لبنان، لا مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم».