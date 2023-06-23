بيروت ـ أحمد عز الدين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مفتي موسكو رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا الشيخ ألبير غرغانوف، ورئيس الاتحاد العالمي المسيحي اليكسي تشيركيزوف بحضور سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الحوار الاسلامي -المسيحي، فضلا عن التعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني ومجلس النواب في روسيا الاتحادية.

وبعد الزيارة تحدث المفتي غرغانوف فقال: كان لقاء حارا وجديا مع الرئيس بري، وتناقشنا في العديد من الأمور لاسيما موضوع تبادل الخبرات بين مجلسي النواب الروسي واللبناني ودور المنظمات الاجتماعية في ذلك، كما تحدثنا ايضا عن القوانين الروسية التي تم تشريعها ونصت على حماية والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الروحية والانسانية في روسيا وهي تقريبا 350 قانونا في المجال، ولا شك ان لبنان يعتبر بلدا متعدد الطوائف ومهما جدا بالنسبة لنا، وايضا بموضوع التشريعات التي يمكن الاستفادة منها لخدمة بعضنا البعض في هذا المجال، كما يمكن تطوير التعاون بين المنظمات الاجتماعية والدينية في البلدين، وهذا يضفي قيمة كبيرة للعمل ويغنيه ويساعد في اتخاذ القرارات الحكيمة.

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال استقباله النائب ميشال المر.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس منظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد برئاسة د. ناصر الصانع مع وفد برلماني يمثل تسع دول عربية بحضور النائب د. عماد الحوت.

الوفد أطلع الرئيس بري على نشاط المنظمة وعملها، وسلمه تقاريرها حول قواعد وأخلاقيات العمل السياسي للبرلمانيين والوزراء في العالم العربي والتشريعات ذات الصلة، ودليل البرلماني العربي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ودليل تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والدليل البرلماني العربي للرقابة المالية وغيرها من التقارير ذات الصلة الصادرة عن المنظمة.

وقدم النائب د. ناصر الصانع للرئيس بري درع المنظمة.