القاهرة ـ ناهد إمام

بحث م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أنشطة كوفبيك في منطقة خليج الزيت ورأس كنايس وفرص زيادة استثماراتها بمصر، خاصة بعد نجاحها مع الشركاء بشركة بتروجلف في تحقيق قفزة في المعدلات الإنتاجية بامتياز جيسوم بخليج الزيت في خليج السويس.

وأكد الملا ـ خلال اللقاء امس الاول أهمية النجاح الذي تحقق بمنطقة جيسوم والذي يوضح أن مصر تمتلك فرصا متميزة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية سواء من المناطق الجديدة أو الحقول المتقادمة، لافتا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية واضحة تهيئ كل التسهيلات اللازمة لتوسع أنشطة البحث والاستكشاف ومن ثم زيادة إنتاج الثروة البترولية.

وأثنى على جهود كوفبيك كذراع تنفيذية لأنشطة مؤسسة البترول الكويتية خارجيا، وحرصها على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها بمصر في ظل ما يربط الجانبين المصري والكويتي والهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية من روابط وعلاقات تاريخية وتعاون مشترك.

من جانبه، أكد طارق إبراهيم مدير منطقة أفريقيا وأوروبا بالشركة الكويتية على حرص كوفبيك على أن تكون شريكا في قصص النجاح التي تحققها مصر في مختلف الأنشطة، لاسيما بعد مشاركتها في مضاعفة الإنتاج من حقل جيسوم من 9 آلاف إلى 18 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى دراسة الشركة زيادة استثماراتها في مصر بعد المردود الإيجابي الذي حققته مشاركتها بنسبة 40% في حقل جيسوم و25% في منطقة شمال رأس كنايس البحرية مع شركتي شل وتوتال، وكذلك في ظل الدعم الجاد والواضح من وزارة البترول والذي يمنح الاستثمارات ثقة ودعما وينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج.