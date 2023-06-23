خديجة حمودة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة في الجلسة الختامية للقمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستعرضت الجلسة الختامية مجمل المحاور التي دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التي أقيمت، وشارك الرئيس السيسي في إحداها.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم لمصر، وعلى نجاحه في تنظيم قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» بشكل فعال.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي المنعقدة في باريس ـ «إنه خلال قمة المناخ في عام 2015، كانت هناك قوة دفع كبيرة جدا في باريس لمؤتمر المناخ، وتم تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة مساهمة منها بشكل سنوي لصالح المناخ»، مؤكدا أن هذا كان أمر جيدا جدا.

وتساءل الرئيس السيسي قائلا «إذا كان قد نفد الـ 100 مليار دولار لمدة 7 سنوات لمواجهة تغير المناخ ما هي ستكون نتائجه الآن؟».. مشيرا إلى أنه هناك فرق كبير جدا بين الخطة وتنفيذها، ورغم كل العلم الذي وصلنا إليه، عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو قد تكون أقل.

وأضاف «أنه عندما توليت رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عامين، حضرت العديد من المؤتمرات، وذهبت مع القادة والزعماء الأفارقة إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا، كما ذهبت إلى الهند والعديد من الدول المتقدمة الصناعية الكبرى من أجل التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الإفريقية في مجابهة التغير المناخي، موضحا أنه من أجل مواجهة تغير المناخ هناك جزآن أحدهما مرتبط بالدول الغنية، والآخر مرتبط بالدول النامية، حيث يجب أن تكون هذه الدول مستعدة للتحرك بفعالية وأفكار جيدة لتحقيق أهدافنا.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (كوب 27)، منصة «نوفي»، وحصلت على تمويل من (EBRD) وألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك، لـ10 جيجا يمكن مصر في عام 2030 أن يصبح لديها 42% من خليط الطاقة.

وأعرب السيسي عن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم بلاده الدعم لمصر، أثناء تنفيذها برنامج عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي، وذلك في إطار التنمية المستدامة وإطار مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته، منوها بأنه تم تقديم الدعم من ألمانيا وتمويل مخاطر الائتمان لهذا القرض الضخم الخاص بالمشروع.

وأكد الرئيس السيسي أن الشراكة والتعاون هو عمل متحرك بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تسعى للنمو والتقدم، مضيفا «أن الخطر والتحدي واضح للجميع، فقد رأى الجميع مخاطر جائحة (كورونا) وكيف تحرك العالم لمجابهتها، وكذلك مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية، والإجراءات التي تم تنفيذها بفعالية وحسم.. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من التحرك بفعالية».

ودعا الرئيس السيسي إلى أهمية ضخ 100 مليار دولار من الأموال المخصصة من الدول المتقدمة للقارة الإفريقية في هذا التوقيت، مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالبنية الأساسية القارية في إفريقيا.

وأشار إلى أن 27 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب الهجرة غير الشرعية على مدار السنوات الماضية من بعض الدول الإفريقية، جراء فقدانهم الأمل في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدا أن «مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف من دول أخرى».

وأشاد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، بالجهود والإسهامات والخطوات التي تتخذها فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون في إطار تحقيق التنمية في الدول النامية.