قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن الحكومة قررت منح الفلاحين مكافأة تشجيعية على تسليم أقماحهم للدولة.

وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح الفلاحين المكافأة التشجيعية وقدرها 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح عند قيامهم بتسليم أقماح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام المعتمدة أصولا للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة دير الزور والواردة من المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، وذلك عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي.

وتأتي الخطوة في مسعى من الحكومة لاستلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز، حيث تعاني سورية من نقص كبير في محصول القمح بسبب العوامل المناخية، فضلا عن خروج مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة لزراعته عن سيطرة الحكومة، لاسيما في المنطقة الشرقية التي تسيطر على أجزاء واسعة منها ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية.