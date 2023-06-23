دخل الصيف وبدأ معه موسم الاصطياف ومعها بدأت تتكشف ملامح الاسعار والتكاليف لمن يمتلك رفاهية الاصطياف في ظل ازمة اقتصادية خانقة تدفع غالبية السوريين الى البحث عما يكفيهم لتأمين قوتهم.

وتشهد تكاليف الاصطياف ارتفاعا كبيرا لتزامنها مع عيد الأضحى المبارك وانتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. وفيما يبلغ متوسط دخل الموظف السوري ما بين الـ100 الف ليرة او 150 الفا فإن تكلفة الليلة الواحدة في فنادق الساحل ذات النجوم المتدنية قد تكلفه راتب 5 اشهر وقد يصل الامر الى راتب سنة كاملة في حال اراد حجز ليلة واحدة في فنادق النجوم الخمسة.

وحسب النجوم، تتأرجح الأسعار بين منشأة سياحية وأخرى، وداخل المنشأة الواحدة تتفاوت الأسعار بين إطلالة بحرية، وأخرى بحرية مع مسبح مع جبلية، وأخرى جانبية.

ففي طرطوس، سعر الإقامة ليلة واحدة في أحد فنادق 4 نجوم قبل تاريخ 15 يونيو الجاري ليس كما بعده، اذ كان حجز «سويت» بإطلالة بحرية ـ جبلية يبلغ 790 ألف ل.س، ليرتفع بعده إلى 950 ألف ليرة، فيما حجز سويت إطلالة بحرية فقط 810 ويتضمن السعر ضريبة وعرض فيلم سينما، بحسب تقرير لموقع «اثر برس».

وبلغ سعر الإقامة ليلة واحدة في أحد فنادق 3 نجوم قبل يوم الخميس 650 ألف ل.س ل «سويت» غرفة وصالون نسق أول، ليرتفع السعر إلى 715 الآن، وسعر الإقامة في «سويت» غرفتين وصالون 750 ألف ل.س، ليرتفع إلى 825 ل س بعد ذلك، وتتضمن هذه الأسعار وجبة فطور ودخول مسبح.

ومع ذلك فهناك منتجعات أقفلت حجوزاتها خلال عطلة العيد فيما تواصل أخرى استقبال الحجوزات للغرف ذات الإطلالة الجانبية، ما يجبر الراغبين في قضاء عطلة العيد على البحر على التوجه إلى الشاليهات التي تتفاوت هي الأخرى بمزايا عدة تجعلها تتحكم بالأسعار. فشاليه نسق أول قريب من البحر ليس كالبعيد، كما الموجود نسق ثاني، والشاليه الذي يتميز بكسوة سوبر ديلوكس ليس كالذي كسوته عادية، والشاليه الذي توجد فيه كهرباء ليس كالذي يخضع لتقنين ست ساعات، ما يجعل الشاليهات بالمواصفات الأولى خمس نجوم سعر حجز الليلة فيها يتراوح بين 250- 300 ألف، فيما الشاليهات الأخرى تتراوح بين 100-200 ألف.

الأمر اكثر قتامة في اللاذقية، ففي أحد فنادق 5 نجوم تم تحديد قائمة بالأسعار تختلف ما بين قبل العيد وبعده، تذ يبلغ سعر المبيت ليلة واحدة في إطلالة بحرية قبل 27 يونيو 559 ألف ل.س، فيما ترتفع فيما بعد إلى 774 ألف ل.س، ويتضمن السعر وحبة فطور ودخول مسبح.

فيما يبلغ سعر الحجز لسويت رملي على شاطئ البحر لثلاثة أشخاص 732 ألف ل.س من دون أي خدمة ليرتفع السعر بعد التاريخ المحدد إلى مليون و81 ألف ل.س.

وفي فندق آخر ذي 5 نجوم، تتراوح اسعار الحجوزات التي أقفلت خلال العيد، فالمبيت ليلة واحدة في سويت غرفة وصالون اطلالة بحرية، مليون و100 ألف ل.س يتضمن كهرباء 24 ساعة مع فطور، فيما يتراجع سعر الحجز لسويت اطلالة جانبية إلى 650 ألف ل.س.

وفي فنادق 4 نجوم تتراجع أسعار الحجوزات لتتراوح بين 650-725 ألف ل.س تتضمن وجبة الفطور، كما تتراجع ايضا في فنادق 3 نجوم ليصبح سعر الحجز 500 ألف ليرة لليلة واحدة تتضمن وجبة الفطور.

واللافت أن الحجوزات خلال العيد «كومبليه»، وأي زبون يتصل للاستعلام عن الحجز يعتذر منه الموظف المختص، ويعرض الحجز عليه بعد العيد، وفي حال تم الاتفاق على حجز أيام معينة وكان الزبون خارج اللاذقية فإن بعض الفنادق تطلب إرسال حوالة عن طريق شركات تحويل الأموال الموجودة في المحافظات لتثبيت الحجز.