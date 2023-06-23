دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر صرامة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وحث المستوطنين على تكثيف وجودهم هناك رغم تصاعد العنف ودعوات دولية لوقف التوسع الاستيطاني.

وجاءت تصريحات بن غفير، الذي ينتمي لليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من داخل إحدى البؤر الاستيطانية، وهي واحدة من عدة بؤر أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافها منذ الخميس في أنحاء الضفة الغربية لكنها أُقيمت بدون تصاريح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيجري تفكيك هذه البؤر "وفقا للأولويات التشغيلية"، دون الخوض في التفاصيل

وقال بن غفير خلال الزيارة "نحن ندعمكم، اصعدوا إلى قمم التلال واستوطنوا الأرض".

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الأمر "قد يخرج عن نطاق السيطرة" ودعا إسرائيل إلى "أن تلتزم إجراءاتها بالقانون الدولي".

لكن الوزير الاسرائيلي المتطرف دعا إلى إجراءات أكثر صرامة، وقال "يتعين علينا تنفيذ عملية عسكرية، وأن نهدم مباني، ونقضي على الإرهابيين، ليس واحدا أو اثنين بل العشرات والمئات، بل والآلاف إذا لزم الأمر. لأن هذا، في نهاية المطاف، هو السبيل الوحيد للاستيلاء على هذا المكان، وتعزيز سيطرتنا واستعادة السكان الشعور بالأمن".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى بناء سبع بؤر استيطانية جديدة على الأقل في الضفة الغربية منذ الخميس بعلم الحكومة.

وتأتي إقامة البؤر الجديدة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء خططا لبناء ألف منزل جديد في مستوطنة عيلي ردا على هجوم فلسطيني مسلح في المنطقة تسبب في سقوط أربعة قتلى إسرائيليين.

من جانبها، قال وزارة الخارجية الفلسطينية ان هذا التصعيد يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، في استخفاف إسرائيلي رسمي بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالقانون الدولي، والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأراضي التي تحتلها، على سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، والدول التي تدعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتتظاهر بالتمسك بالقانون الدولي، في حين أنها تغرق في ازدواجية معايير دولية وفشلت في اختبار العدالة الدولية تجاه الشعب الفلسطيني ومعان.

في غضون ذلك، أصيب طفل فلسطيني بجروح بالعين، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت طفلاً (5 سنوات) للمستشفى، عقب إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين.

من جهته، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان على مدخل قرية بزاريا على طريق جنين نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، موضحًا أن الطفل خالد أكرم خالد ملالحة أصيب بالعين خلال تواجده في سيارة والده.