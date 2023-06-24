أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي الودي مع الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ( ا. ش .ا) ناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك، والمساهمة في تسوية الأزمات، وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.