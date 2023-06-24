دخلت الحرب الروسية على اوكرانيا منعطفا دراماتيكيا حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين التمرد على جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.



وعلى الاثر اعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية فرض نظام مكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية موسكو تحسبا لأعمال إرهابية، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية ان أعضاء من مجموعة فاغنر طلبوا المساعدة في تأمين عودتهم إلى نقاط انتشارهم الدائم، وطالبتهم ب"التحلي بالحكمة والتواصل مع ممثلينا وأجهزة إنفاذ القانون بأسرع وقت وخاطبتهم في بيان "تم خداعكم في مغامرة بيرغوجين الاجرامية والمشاركة في التمرد المسلح ". واتهمت الوزارة كييف باستغلال استفزازات بريغوجين ومحاولة مهاجمة باخموت.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الاستخبارات وأجهزة الأمن ووزارة الدفاع ترفع لبوتين تقارير مستمرة حول محاولة التمرد، في وقت يرتقب ان يوجه بوتين خطابا للأمة.

وقال بريغوجين صباح السبت في مقطع فيديو نشر على تلغرام "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا"، مضيفا أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.



وأشار "الاوليغارشي " الروسي الذي كان يعرف ب"طباخ بوتين"، إلى أن الطائرات العسكرية المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا "تقلع بشكل طبيعي" من المطار لتقوم بـ"مهماتها القتالية" مؤكّدا أنه "ليس هناك أي مشكلة".



وأضاف بريغوجين أن "نقطة القيادة الرئيسية تعمل بشكل طبيعي" مؤكدا أن "مساحات كبيرة من الأراضي التي احتُلت في أوكرانيا" تمت خسارتها وأن "الكثير من الجنود قتلوا"، متهما الجيش الروسي مجددا بعدم قول الحقيقة بشأن الوضع على الجبهة.



وقال إن الجيش يخسر "ما يصل إلى ألف رجل يوميا" بين قتلى وجرحى ومفقودين بالإضافة إلى أولئك الذين يرفضون القتال.



ولفت بريغوجين إلى أن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف "هرب من هنا عندما اكتشف أننا نقترب من المبنى". وطلب منه ومن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.



وفي فيديو آخر نشرته قناة موالية لفاغنر ، شوهد بريجوجن جالسا بين اثنين من كبار الجنرالات، أحدهما اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف الذي كان قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يحث فيه بريغوجن على إعادة النظر في حملته التي أعلنها للإطاحة بكبار الضباط.



وقال بريجوجن في المقطع المصور "وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة وشويجو... إذا لم يأتيا، سنكون هنا.. سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو".



وذكر بريغوجين، أن قواته احتلت مواقع عسكرية رئيسية، في مدينة "روستوف-اون-دون" بجنوب روسيا.



وأضاف ، في مقطع فيديو، صباح السبت "سيطرنا، على مواقع عسكرية في روستوف، بما في ذلك المطار".



وزعم أنه احتل أيضا مقر قيادة الجيش الروسي، في جنوب البلاد، في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من ذلك من مصدر مستقل.



في المقابل، أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.



ونقلت قناة" آر تي عربية"، عن غولوبيف قوله في قناته على تطبيق تيليغرام: "يتطلب الوضع الحالي أقصى تركيز لجميع القوات للحفاظ

على النظام. تقوم وكالات إنفاذ القانون بكل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة".



وطلب الحاكم من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل دون ضرورة قصوى.