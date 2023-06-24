بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهده من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب فيها سموه عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.