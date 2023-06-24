آلاء خليفة

أكدت وزارة التعليم العالي حرصها على توفير المقاعد للابتعاث الخارجي لكل أبنائنا المتقدمين وفقا للنسب والشروط المعلنة.



وقالت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم ان الوزارة تحرص على توضيح الحقائق، مؤكدة ان ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استحواذ طلبة التعليم الخاص على مقاعد التخصصات الطبية في البعثات بنسبة 100% أمر عار عن الصحة تماما، حيث إن نسبة عدد المقبولين في خطة البعثات السنوية للعام الماضي 2023/2022 من طلبة المدارس الحكومية في جميع التخصصات 75% وفي التخصصات الطبية 62%.