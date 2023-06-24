بعث صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التعليم د. حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أسامة حسين السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي (2022 - 2023) مقدرا سموه الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.