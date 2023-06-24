بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التعليم د.حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أسامة السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كافة المستويات والقطاعات في الاعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح واكمال تحصيلهم العلمي.