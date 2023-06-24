تقع تحت بند عمليات اليوم الواحد وتتم عن طريق تخدير كامل أو نصفي

لا تسبب نزفا للمريض عند التبول ويمكن إجراؤها حتى مع تناول أدوية مسيلة للدم

أنصح الأشخاص الذين تعدوا سن الـ50 عاما إجراء بعض الفحوصات

كشف استشاري جراحة المسالك البولية والعقم في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم عن تقنية حديثة لتصغير حجم البروستاتا عن طريق جهاز البخار "الريزيوم"، مبينا أنه جهاز متواجد بالمستشفى منذ فترة ويستخدم لهذا الغرض.



وأكد أن تقنية هذا الجهاز آمنة ، وينصح بإجرائها للمرضى صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، وحجم البروستاتا لم يتعد لديهم 60:70 غراما.



وبين الغانم أن هذه التقنية تقع تحت بند عمليات اليوم الواحد، وهي نوع من العمليات التي يستطيع فيها المريض مغادرة المستشفى في نفس يوم العملية ، مشيرا إلى أن هذه العمليات تتم عن طريق "تخدير كامل" أو "تخدير نصفي"، ثم نقوم بإجراء منظار عن طريق مجرى البول "الإحليل" ، ثم نقوم بحقن بخار الماء في الفص الأيمن والأيسر للبروستات بنحو ٣ إلى ٤ حقن لكل فص.





وأشار إلى أن من مميزاتها انها لا تسبب نزفا للمريض عند التبول، ويمكن كذلك إجراؤها حتى ولو كان المريض يتناول أدوية مسيلة للدم ، كذلك فهي تحافظ على خروج المني، ولا تسبب ارتجاعا له ، ولا تسبب سلسا بوليا عند الرجال، منوها إلى أن العمليات الأخرى قد تسبب سلسا بوليا بنسبة 1 في المائة .



وتابع: بعد إجراء هذه العملية نركب قسطرة البول لمدة 4:5 أيام حسب الحالة، وبعد القسطرة بنحو أسبوعين يبدأ المريض بالشعور في التحسن بالتبول، ويستطيع الاستغناء بعد ذلك عن أدوية البروستاتا ، موضحا أنه يمكن للمريض في خلال 3 :4 سنوات أن يعيد هذه العملية إذا شعر بالأعراض مرة أخرى بكل أمان.



ونصح الغانم الأشخاص الذين تعدوا سن الخمسين عاما، ويعانون من مشكلات في التبول من ضعف في التدفق، والتردد على الحمام وغيره من هذه الأعراض بمراجعة الطبيب المختص بالمسالك البولية لإجراء بعض الفحوصات مثل تحليل الدم ، وتحليل البول ، وسونار للبروستاتا، والطبيب يحدد الطريقة التي سيتعامل بها مع المريض سواء بالأدوية أو اللجوء إلى العمليات سواء بجهاز البخار أو "كحت" البروستاتا أو غيرها من العمليات.