المزين: تطبيق الحج المركزي لهذا العام لإيجاد روح تنافسية بين حملات الحج

إنهاء اجراءات البصمة البيومترية لـ 4400 حاج في يوم واحد فقط بكل سهولة

العتيبي: عمل اللقاءات التنويرية والتوعية الصحية وإعطاء التطعيمات اللازمة للحجاج

جرياً على دأبها في الارتقاء بإجراءاتها وخطواتها عاما تلو آخر، تمضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدما في عملها المتفاني لخدمة حجاج الكويت وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن.



وتعتبر خدمة حجاج بيت الله الحرام شرفا كبيرا لمن يناله لاسيما وسط الدعم غير المحدود من القيادة السياسية بما يعبر جليا عن الحرص والدافع الأكبر لخدمة من ذهبوا ملبين «لبيك اللهم لبيك».



وتبذل «الأوقاف» جهودا كبيرة ومميزة في تطوير منظومتها الخدمية وكل ما يلزم الحاج، حيث توفير سبل الراحة والاحتياجات من خلال تسجيل الحاج إلكترونيا أو تأمين مسكنه وخدمته من وإلى المطار.



وبهذا الشأن قال الوكيل المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية ونائب رئيس بعثة الحج في وزارة الأوقاف محمد المطيري لـ «كونا» اليوم، إن الخطة المتعلقة بذلك بدأت مطلع هذا العام بالتسجيل المركزي لدى الوزارة ليكون ذلك إلكترونيا من خلال منصة الحج.



وأكد المطيري جاهزية المقرات في المشاعر المقدسة ومباشرة البعثة هناك لتزويد المخيمات بأحدث التجهيزات، لافتا إلى بدء بعثة الحج مهامها في خدمة الحجاج خطوة بخطوة، ومشيرا الى التوقيع مع عدة جهات سعودية على اتفاقيات لخدمة حجاج الكويت منها اعتماد حصة 8000 حاج من الكويت واعتماد 1000 حاج من المقيمين بصورة غير قانونية، ليكون الإجمالي 9000 حاج وغيرها من الخدمات الأخرى.



وذكر أن الوزارة تعاقدت أيضا مع إحدى الشركات لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج الكويت والإشراف على المخيمات والتغذية والاستقبال والتوديع إلى جانب توقيع اتفاقية مع أحد المكاتب في جدة لاستقبال الحجاج وترتيب شؤونهم في المطارات والمنافذ وإنهاء إجراءات سفرهم.



وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية أخرى مع إحدى الشركات في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج الزائرين للمدينة والإشراف على السكن ومتابعة الرعاية الصحية لهم وحفظ ودائع الحجاج.



من جانبه، قال مدير إدارة الحج والعمرة في الوزارة سطام المزين لـ «كونا»، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحج المركزي لهذا العام لإيجاد روح تنافسية بين حملات الحج وتأمين حرية الحاج في الاختيار مما يرغب من الحملات المتاحة، مؤكدا أن الوزارة استطاعت تخفيض أسعار الحملات بشكل كبير.



وبين المزين أنه تم عمل استبانة شارك فيها أكثر من 1200 حاج للاستعلام عن مدى رضا الحجاج عن البرنامج وسهولة الآلية الإلكترونية للحج، وكانت نسبة الرضا 94% منهم 70% تلمسوا انخفاض الأسعار، موضحا أن التسجيل في وقت مبكر واكتمال الأعداد أعطيا مساحة كافية أن تستعد الوزارة في وقت مبكر لتقديم الخدمات ووضع الخطط مثل استئجار المباني والمخيمات وغيرها من خدمات.



وأشار إلى أنها المرة الأولى أيضا في مواسم الحج يكون جميع الحجاج من الكويتيين، موضحا في الوقت ذاته أنه لم توجد أسماء سبق أن كررت الحج لتتم إتاحة الفرصة لمن لم يحج، والهدف يتمثل في تمكين الحاج من أداء فريضة الحج بكل يسر «ولم نتقبل أن يتدافع المسجلون على المقاعد، وقد تم تحقيق ذلك في هذا الموسم دون غيره».



وأضاف أنه كان في السابق يتم تسليم مخيمات الكويت في الثامن من شهر ذي الحجة، وفي هذا الموسم تم تسلم المخيمات بعرفة في 18 من ذي القعدة، منوها بجهود المملكة العربية السعودية وتسهيلها إدارة الحج وتفويج الحجاج بشكل ملحوظ.



وأفاد المزين بأن أول إدارة من إدارات «الأوقاف» تدخل في تطبيق «سهل» الحكومي هي إدارة الحج والعمرة، مبينا أنه تم إدراج خدمة شهادة لمن يهمه الأمر مقدمة من إدارة الحج والعمرة لتقديمها لمن يحتاجها من الجهات الرسمية.



وعبر عن امتنانه لوزارة الداخلية لتسهيل تقديم البصمة البيومترية للحجاج، مشيرا إلى سرعة إنهاء اجراءات البصمة لـ 4400 حاج في يوم واحد فقط بكل سهولة.



من جهته، لفت مدير إدارة الإعلام في الوزارة د.أحمد العتيبي، الى انه تم عمل اللقاءات التنويرية والتوعية الصحية وأخذ التطعيمات اللازمة لكل حاج.



وأضاف العتيبي أن وفود بعثة الحج تعمل على التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج الموزعة على عدة فنادق وعمارات سكنية ومطابقتها لشروط إسكان الحجاج بما يضمن سلامتهم، مؤكدا أن وزارة الأوقاف اعتمدت الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل واعتماد اختيار المستحقين حسب الشروط والقرعة الإلكترونية