ثامر السليم

أعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، عن فتح الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية (الطب البشري) بالجمهورية التركية في جامعة Koc للعام الدراسي الحالي 2024/2023، كما سيتم فتح باب التسجيل في جامعة Hacettepe للطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في تخصص الطب البشري اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024 /2025.



وأكدت الملحم أن عدد المقاعد في ازدياد سنويا بفضل جهود المكاتب الثقافية في عقد اتفاقيات جديدة وزيادة عدد المقاعد في الاتفاقيات القائمة، مشيرة إلى أن الكويت توافر سنويا ما يقارب 1100 مقعد للراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية سواء كان في جامعة الكويت أو بالجامعات العالمية من خلال الابتعاث الخارجي وفق اتفاقيات عديدة.



كما أشارت الملحم الى توافر مقاعد طبية في عدد من الدول في خطة الايفاد المباشر لدراسة التخصصات الطبية (الطب البشري) للعام الحالي 2024/2023 منها المملكة المتحدة، ايرلندا، استراليا، نيوزلندا، مالطا، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين.



وإيمانا من وزارة التعليم بأهمية إعداد الرأس المال البشري الذي يشكل الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتنمية ونهضة البلاد، أكدت الملحم أن الوزارة ماضية في استكمال مسيرتها في تعزيز المكانة التنافسية للكويت، بتوجيهات من الوزير الدكتور حمد العدواني وتوفير المدخلات الأكاديمية التي تساعد مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بالإيفاد المباشر للتخصصات الطبية في جامعة Koc في الجمهورية التركية الدخول على الرابط التالي: apply.ku.edu.tr